Als Ihr lokaler Wetterexperte auf Mallorca freue ich mich, Ihnen die Wettervorhersage für den 10. November 2024 in Cala Millor bereitzustellen. Der Tag verspricht unterschiedliche klimatische Bedingungen, von morgendlicher Kühle bis hin zu leichtem Regen, begleitet von interessanten Windbewegungen.

Erwartete Temperaturen

Das Wetter in Cala Millor wird sich am 10. November in einem ziemlich angenehmen Bereich bewegen. Die minimale Temperatur wird bei etwa 17,11℃ liegen, wobei die maximale Temperatur auf 18,32℃ klettern wird. Die Morgenstunden starten mit 17,56℃. Am Tag werden wir eine milde Aufwärmung auf 18,32℃ erleben, während der Nachmittag mit einer leichten Abkühlung auf 17,44℃ zu rechnen ist. Die Nachttemperaturen werden schließlich rund 17,81℃ betragen.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der tatsächlichen Zahlen mögen die gefühlten Temperaturen etwas anders sein. Die thermische Wahrnehmung wird morgens bei etwa 17,28℃ liegen, am Tag wird sie auf 18,01℃ ansteigen. Der späte Nachmittag wird ein gefühltes Temperaturabsinken auf 17,15℃ zeigen, während die Nacht kühl mit 17,47℃ bleibt. Es besteht also eine eindeutige Notwendigkeit, sich angemessen zu kleiden und vorbereitet zu sein, um den Tag zu genießen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag wird 1022 hPa erreichen, während die Luftfeuchtigkeit bei 69% liegt. Diese Bedingungen, gepaart mit leichtem Regen, versprechen wirklich eine erfrischende Brise. Und um von den Windbedingungen zu sprechen - der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 12,01m/s aus Richtung 11º wehen, mit Böen, die bis zu 14,33m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 46% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 69% für den Tag. Dies verspricht eindeutig einen angenehm kühlen und erfrischenden Tag in Cala Millor.

Wir hoffen, dass diese detaillierte Wettervorhersage dabei hilft, Ihren Tag in Cala Millor besser zu planen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das wundervolle Wetter auf unserer schönen Insel!