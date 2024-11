Ein typischer Herbsttag erwartet die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx, dem idyllischen Hafenstädtchen an der Südwestküste Mallorcas. Die Wetterprognose verspricht einen bedeckten Himmel, leichter Regen und milden Temperaturen, die einem die frische und reine Luft der Region wahrhaft schätzen lassen.

Temperaturen: Von angenehm mild bis moderat warm

Das Thermometer wird heute eher gemäßigte Werte anzeigen: Die minimale Temperatur liegt bei 17.78ºC am Morgen, während das Maximum bei 19.08ºC erwartet wird. Am Tag, sowie am Nachmittag werden angenehme 18.11ºC erwartet, die in der Nacht auf 18.29ºC steigen.

Gefühlte Temperaturen: Nahe an den tatsächlichen Werten

Bei der gefühlten Temperatur sprechen wir von ähnlichen Werten. Die meisten Menschen werden den heutigen Tag als relativ mild und angenehm empfinden. Am Morgen erwarten wir ein thermisches Gefühl von 17.57ºC, tagsüber 17.93ºC, nachmittags 17.91ºC und in der Nacht 18.03ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine frische Brise von der Küste

Der atmosphärische Druck beträgt 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei etwa 75%. Aber was wäre Port d'Andratx ohne seinen frischen Wind von der Küste? Heute wird der Wind mit 7.78m/s aus Richtung 342º wehen, mit Böen von bis zu 7.88m/s. Die Wolkendecke liegt bei 49% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute beachtliche 87%.

Also, packen Sie Ihren Regenschirm ein und genießen Sie dennoch die Schönheiten von Port d'Andratx. Lassen Sie sich von einem leichten Regen und frischer Meeresbrise nicht abschrecken - das ist das Herz und die Seele von Port d'Andratx im Herbst!