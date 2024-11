Mallorca zeigt sich auch im November von seiner bezaubernden Seite. In Santanyí, dem malerischen Hafenstädtchen im Südosten der Insel, wird der 10. November 2024 ein Tag mit ein wenig Regen und milden Temperaturen sein. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die erwarteten Wetterbedingungen werfen.

Temperaturen: Herbstliche Frische in Santanyí

Trotz des leichten Regens bleiben die Temperaturen gemäßigt. Die vorausgesagten Mindesttemperaturen liegen bei gemütlichen 16.94ºC, und die Höchstwerte steigen auf bis zu 19.76ºC. Der Morgen beginnt mit milden 17.48ºC, wobei die Temperaturen im Verlauf des Tages auf 19.68ºC ansteigen. Am Nachmittag sinken sie leicht auf 17.33ºC und nach Einbruch der Dunkelheit erwartet uns eine Temperatur von 17.44ºC.

Gefühlte Temperaturen: Ein spürbarer Hauch von Herbst

Die gefühlten Temperaturen liegen etwas unter den tatsächlichen Werten. Am Morgen können wir mit einem thermischen Gefühl von 17.16ºC rechnen, während das Thermometer tagsüber auf gefühlte 19.27ºC steigt. Am Nachmittag fühlt es sich an wie 17ºC und in der Nacht sind es 17.09ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein herbstlicher Tag auf Mallorca

Mit einem atmosphärischen Druck von 1022 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % lässt sich der 10. November in Santanyí als typisch herbstlich beschreiben. Der Wind wird aus einer Richtung von 11º wehen, mit einer Geschwindigkeit von 10.34 m/s und Böen, die bis zu 13.66 m/s erreichen können. Die Wolkendecke beträgt 18 % und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 52 %. Trotz des leichten Regens, ist der Tag perfekt, um die natürliche Schönheit von Santanyí zu genießen.