Es ist ein kühler und leicht regnerischer Tag in Santa Ponsa, einer der schönen Ecken der idyllischen Mittelmeerinsel Mallorca. Mit Temperaturen, die sich den ganzen Tag über die 16-Grad-Marke halten, passt heute hervorragend in das typische Bild eines milden mediterranen Novembertages. Doch lassen Sie sich von dem leichten Regen nicht abschrecken, das Thermometer und die wohltuende Luftfeuchtigkeit sorgen für eine angenehme Stimmung.

Ein Blick auf die Temperaturen

Die Temperaturen in Santa Ponsa sind an diesem 10. November recht mild. Sie beginnen mit einem Minimum von 16.06ºC am Morgen und erreichen ihre Höhepunkte bei 18.59ºC. Mit drei verschiedenen Tageszeiten, an denen die Temperaturen jeweils über 16 Grad liegen, - 17.42ºC am Tag, 17.08ºC am Nachmittag und 16.73ºC in der Nacht - bietet der Tag trotz der grauen Wolken eine gewisse Wärme.

Gefühlte Temperaturen heute

Trotz der absoluten messbaren Werte für die Wettervorhersage, ist es die gefühlte Temperatur, die unsere tagtägliche Wettererfahrung wirklich formt. Hier beträgt die gefühlte Temperatur 15.84ºC am Morgen, 17.25ºC am Tag, 16.83ºC am Nachmittag und sinkt in der Nacht leicht auf 16.36ºC. Mit diesen Werten bleiben die Menschen in Santa Ponsa auch heute wieder gut warm.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein umfassender Blick

Doch es ist nicht nur die Temperatur, die das Wetter definiert. Um ein vollständiges Bild zu zeichnen, muss man sich die Atmosphäre genau ansehen. Der atmosphärische Druck beträgt heute 1023 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei gemächlichen 78% liegt. Der Wind ist dabei verhältnismäßig ruhig mit einer Geschwindigkeit von 6.44m/s aus Richtung 347º, und Böen gehen bis auf 7.75m/s hoch. Trotz der 41% Wolkendecke und der Regenwahrscheinlichkeit von 78, bleibt Santa Ponsa auch heute ein angenehmer Ort.