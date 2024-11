Ein herbstlicher Tag erwartet uns in Cala Rajada auf Mallorca. Leichter Regen ist vorhergesagt und die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehmen 17.81ºC und 18.55ºC. Die Einwohner und Besucher sollten also ihre Regenschirme bereithalten. Trotz der Regenschauer verspricht der Tag gleichmäßige, wenn auch nicht ganz so warme, Temperaturen wie wir sie gerne auf der Insel sehen.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Temperaturentwicklung Der Tag in Cala Rajada beginnt mit erwarteten 18.06ºC am Morgen. Während sich der Tag entwickelt, wird die Temperatur auf angenehme 18.49ºC ansteigen. Dem folgt ein leichter Rückgang auf 18.11ºC am Nachmittag. Doch die Nacht belebt die Insel wieder mit einer milden Temperatur von 18.55ºC. Gefühlte Temperaturen: Am Komfort festhalten Tempo, Temperatur! Aber wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Beginnen wir mit einem gefühlten 17.85ºC am Morgen. Dann nimmt die gefühlte Temperatur im Laufe des Tages indes leicht auf 18.25ºC zu. Die Abkühlung am Nachmittag auf 17.86ºC bringt eine willkommene Erfrischung, bevor die Nacht mit einer erneuten Steigerung und einem gefühlten 18.26ºC aufwartet. Luftdruck, Wind und Feuchtigkeit: Naturkräfte interagieren Die Bewohner von Cala Rajada müssen sich auf einen atmosphärischen Druck von 1022 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 71% einstellen. Ein erfrischender Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 12.95m/s aus einer Richtung von 9º. Seien Sie aber vorsichtig vor möglichen Böen mit bis zu 14.89m/s. Außerdem sind 56% der Himmel mit Wolken bedeckt, und die Wahrscheinlichkeit für Regen beträgt 90%. Überlegen Sie sich gut, ob Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten für morgen planen möchten. Und denken Sie daran: Auch bei leichtem Regen hat Mallorca seinen ganz eigenen Charme!