Zum Auftakt der zweiten Novemberwoche erwartet uns in Cala Millor auf der wunderschönen Insel Mallorca ein Tag mit mäßigem Regen. Die Wetterbedingungen für den 12. November prognostizieren uns herbstlich nasses Wetter, mit einer Wahrscheinlichkeit für Regen, die bei 100 Prozent liegt. Malerische Regenschauer werden also die Landschaft der Ostküste der Insel prägen, obwohl die Temperaturen insgesamt sich noch in einem angenehmen Bereich bewegen.

Die Temperaturen des Tages

Die herbstliche Frische beginnt, sich in Cala Millor bemerkbar zu machen. Wir erwarten eine Mindesttemperatur von 11,8°C und die Thermometer werden maximal bis zu 16,81°C klettern. Am frühen Vormittag werden wir etwa 15,61°C haben. Der Tagtrend zeigt eine leichte Abkühlung, wobei wir am Nachmittag 12,7°C und in den Nachtstunden 12,74°C erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Manchmal ist das, was das Thermometer anzeigt, nicht das, was wir tatsächlich fühlen. Am Morgen erwarten wir eine gefühlte Temperatur von 15,18°C, tagsüber sind es um die 14,32°C und am Nachmittag wird das Thermometer 11,98°C anzeigen, während es in der Nacht mit 12,29°C etwas kühler wird. Bedenken Sie bei der Planung Ihres Tagesablaufs also, dass das Wetter sich immer ein bisschen kühler anfühlen kann, als die tatsächlichen Zahlen vermuten lassen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den 12. November wird bei 1019 hPa liegen. Wir erleben eine relative Luftfeuchtigkeit von 58 Prozent, was typisch für die herbstlichen Bedingungen hier auf der Insel ist. Der Wind wird zudem eine Rolle spielen, es wird erwartet, dass er eine Geschwindigkeit von 12,62 m/s in Richtung 26º erreichen wird, mit Böen von bis zu 15,56 m/s. Als Mallorcas treuer Wetterbote möchten wir Sie daran erinnern, dass obgleich Regen den Tag bestimmt, dies nur die Schönheit von Cala Millor unterstreicht. Also packen Sie Ihren Regenschirm und genießen Sie den Tanz der Tropfen auf der malerischen Inselkulisse.