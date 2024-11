Der malerische Hafen von Port d'Andratx auf Mallorca steht heute vor einer ungemütlichen Wettervorhersage. Laut der aktuellsten Prognose erwarten wir mäßigen Regen die gesamte Zeit über und Temperaturen, die für den Spätherbst typisch sind. Bereiten wir uns also auf einen regnerischen Tag mit einer frischen Brise vor und schauen wir uns die genauen Details an.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturspanne für heute zeigt klare Anzeichen des Herbstes. Die minimale Temperatur wird etwas gemessene 12,43ºC erreichen, während das Maximum bei angenehmen 18,28ºC liegen wird. Am Morgen werden wir uns mit einem Wert von 17,78ºC aufwärmen, während der Tag mit 15,65ºC etwas kühler wird. Am Nachmittag sinken die Temperaturen weiter auf 12,43ºC und bleiben für den Rest der Nacht stabil bei 12,57ºC.

Das Gefühl der Temperaturen

Die gefühlte Temperatur hingegen wird etwas niedriger sein. Morgens fühlt es sich an wie moderate 17,42ºC. Im Laufe des Tages sinkt das thermische Gefühl auf 15,23ºC. Am Nachmittag sind es nass-kalte 11,9ºC und die Nacht wird mit 12,21ºC ausklingen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber was wäre ein Wetterbericht ohne Details zu unseren atmosphärischen Bedingungen? Der barometrische Druck des Tages bleibt stabil bei 1019 hPa, nämlich einen Wert, der typisch für den Spätherbst ist. Die Luftfeuchtigkeit wird durchschnittlich bei 75% liegen, was zu der nass-kühlen Wahrnehmung beitragen kann. Mit einem Wind von 9,82 m/s und Böen von bis zu 11,9 m/s aus Richtung 66º sollten wir uns auf eine frische Brise einstellen.

Übrigens, falls Sie es noch nicht bemerkt haben: Die Wolkendecke wird heute vollständig sein, bei einem bedeckungsgrad von 100%. Die Regenwahrscheinlichkeit ist dementsprechend auch bei 100 - es wird also definitiv regnen! Vergessen Sie also nicht, Ihren Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie heute das Haus verlassen. Bleiben Sie trocken und machen Sie das Beste aus diesem regnerischen Tag in Port d'Andratx!