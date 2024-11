Im schönen Santa Ponsa auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet uns heute, 12. November 2024, ein etwas kühlerer Tag mit mäßigem Regen. Die Temperaturen schwanken im Verlauf des Tages zwischen gemäßigten 11.47ºC und maximal 17.2ºC. Trotz der niedrigen Temperaturen bleiben wir zuversichtlich und ziehen unseren Mantel enger, während wir die frische Inselluft genießen.

Die Temperaturen im Detail

Mit einem eintreffenden Tiefausdrucksystem beginnt unser Morgen bei erwarteten 16.46ºC. Leider sinken die Temperaturen im Tagesverlauf leicht ab und erreichen tagsüber nur dégustierbare 15.07ºC, bevor sie uns gegen Nachmittag bei 11.62ºC nochmals frösteln lassen. Aber keine Angst, liebe Einwohner und Gäste von Santa Ponsa! Denn trotz dieser Temperaturschwankungen lädt der Abend noch mit einer angenehmen Nachttemperatur von 11.52ºC zum Bummeln ein.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl unser Thermometer etwas niedrige Werte anzeigt, können wir uns auf unser Gefühl verlassen. Unsere Körper fühlen den Morgen mit angenehmen 16.07ºC, der Tag fühlt sich mit 14.62ºC etwas kühler an. Bei 11.08ºC am Nachmittag empfehlen wir, die Wärme von Innen zu suchen, bevor wir uns in eine Nacht bei 11.1ºC einhüllen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Lasst uns nun über den atmosphärischen Druck sprechen, der heute bei 1019 hPa liegt, ein allgemein normaler Wert für unser grünes Paradies. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 76% konstant, was für diesen Zeitpunkt des Jahres recht typisch ist. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass Mallorca mitten im Mittelmeer liegt, was bedeutet, dass Wind eine wichtige Rolle spielt. Unser Wind weht heute mit einer Geschwindigkeit von 9.06m/s aus Richtung 60º, mit Böen von bis zu 12.25m/s. Haltet also Eure Hüte fest! Der heutige Tag auf Santa Ponsa wird durch 100% Wolkendecke und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% definiert. Wir empfehlen, Eure Regenschirme bereitzuhalten und die Seite Mallorcas zu genießen, die sie wieder grün und blühend macht. So präsentiert sich das Wetter auf unserer wunderschönen Insel. Bleiben Sie sicher und warm!