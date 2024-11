Als engagierte Wetterbeobachter erwarten wir in Cala Rajada, dem malerischen Touristenziel auf Mallorca, am 12. November 2024 mäßigen Regen. Die Region, die für ihr makelloses Wetter bekannt ist, wird einen eher milden und feuchten Tag erleben. Die Temperaturspanne für den Tag wird voraussichtlich zwischen 12.53ºC und 17.5ºC liegen. Trotz des grauen Himmels sollten die Bewohner und Besucher erwartungsvoll sein, denn der Regen verleiht der Landschaft eine besondere Art von Schönheit.

Temperaturen des Tages

Die Wetterbedingungen in Cala Rajada zeigen Temperaturschwankungen über den Tag hinweg. Am Morgen wird es mit erwarteten 16.52ºC recht mild sein, während die Temperaturen am Tag leicht auf 15.79ºC sinken. Der späte Nachmittag bringt einen weiteren Temperatursturz auf 13.57ºC mit sich und in der Nacht halten sich die Temperaturen stabil bei 13.59ºC.

Gefühlte Temperaturen

Für diejenigen, die sich fragen, wie sich das Wetter tatsächlich anfühlen wird, liegen die Antworten in den gefühlten Temperaturen. Morgens wird es sich eher wie 16.06ºC anfühlen, während der Tag ein ähnliches Gefühl wie 14.94ºC mit sich bringt. Der Nachmittag wird sich etwas kühler anfühlen, mit gefühlten 12.84ºC, und die Nacht wird sich bei 13.15ºC angenehm anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck in Cala Rajada wird bei 1019 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit bei 58% erwartet wird - ideal für diejenigen, die eher feuchtes Wetter bevorzugen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 13.75m/s aus Richtung 27º wehen, mit Böen von bis zu 16.36m/s. Ein Tag, der perfekt geeignet ist, um im gemütlichen Innenbereich zu bleiben und die Kraft der Natur zu bewundern.