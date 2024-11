Die schöne Städtchen Sóller, begehrtes Reiseziel auf Mallorca, wartet am 13. November mit intensiven Regenschauern auf. Für diesen Tag erwarten wir, dass die Temperatur zwischen minimal 10,87ºC und maximal 17,21ºC schwankt, während Windböen von 10,4m/s und eine hohe Luftfeuchtigkeit von 91% erwartet werden. Die Regenwahrscheinlichkeit steht auf soliden 100%. Jetzt folgen die weiteren Details.

Temperaturen des Tages

Trotz des Regens, erwarten wir morgens angenehme 11,55ºC. Im Tagesverlauf dürfen wir uns auf eine maximale Temperatur von 15,28ºC freuen. Am Nachmittag wird diese auf etwa 15,01ºC abfallen, während sie nachts auf den niedrigsten Wert des Tages von 14,83ºC sinkt.

Das thermische Gefühl

Das thermische Gefühl, dass die Wärme oder Kälte berücksichtigt, die Menschen in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit und der realen Temperatur empfinden, bleibt durchgehend angenehm. So erwarten wir am Morgen ein thermisches Gefühl von 11,14ºC, tagsüber 15,24ºC, nachmittags 14,89ºC und nachts 14,67ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck bleibt mit 1017 hPa auf einem normalen Niveau. Die Luftfeuchtigkeit erreicht jedoch mit 91% einen hohen Wert. Der Wind weht mit ca. 6.44 m/s aus Richtung 73º und kann in Böen eine Geschwindigkeit von 10,4 m/s erreichen. Die Wolkendecke beträgt 93%, was auf ein überwiegend bedeckten Himmel hindeutet und die regnerischen Bedingungen unterstützt.

Auch wenn die Wetterbedingungen nicht ideal klingen, hat Sóller selbst bei Regen seinen Charme. Also zögern Sie nicht und erkunden Sie die Stadt mit ihren wunderschönen Architekturstil und malerischen Landschaften. Denken Sie nur daran, einen Regenschirm mitzunehmen!