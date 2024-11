Preparen Sie sich auf einen nassen Tag in Santanyí, Mallorca. Der 13. November 2024 wird uns intensive Regenschauer bringen. Die erwartete Wetterlage wird die Atmosphäre der Stadt dramatisch beeinflussen und sowohl Einwohner als auch Besucher dazu bringen, ihre Regenschirme griffbereit zu halten.

Die vorhergesagten Temperaturen

Obwohl der regnerische Tag düster erscheinen mag, bleiben die Temperaturen angenehm. Die minimale Temperatur liegt bei 12,35ºC und die maximale Temperatur erreicht beinahe 20ºC, mit 19,14ºC zu Spitzenzeiten. Ein milder Start in den Tag wird erwartet, mit einer Morgenstemperatur von 13,64ºC. Die Temperatur steigt auf 18,89ºC in der Mittagszeit an und senkt sich auf 17,83ºC am Nachmittag. Wenn die Sonne untergeht, können wir mit 18,13ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Trotz des Regens wird die gefühlte Wärme den ganzen Tag über ähnlich sein. Morgens können wir uns auf 13,46ºC gefühlte Temperatur gefasst machen. Diese steigt leicht auf 18,66ºC während des Tages an und reduziert sich auf 17,65ºC am Nachmittag. Die Nacht wird mit einer gefühlten Temperatur von 18,06ºC moderat sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Intensität des Regens wird von einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa unterstützt. Apropos Wasser, die Luftfeuchtigkeit beträgt 70%, was ein Zeichen dafür ist, dass die Niederschlagswahrscheinlichkeit 100% beträgt. Die Wolkendecke ist für den Tag auf 100% vorhergesagt. Der Wind wird mit ungefähr 8,71m/s aus Richtung 14º wehen und es können Böen von bis zu 11,51m/s erwartet werden.

Tragen Sie am 13. November 2024 in Santanyí genügend Regenschutz und bleiben Sie sicher. Diese Wettervorhersage zeigt, dass wir einen nassen, aber gemäßigten Tag vor uns haben.