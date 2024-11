Wir bereiten uns auf einen regnerischen Tag in Santa Ponsa, Mallorca, vor mit einer Vorhersage von starken Regenfällen und Temperaturen, die durchweg über 11,52°C bleiben werden. Auch wenn die inseltypische Sonne mal eine Pause einlegt, bleibt es dennoch mild und ein hervorragender Tag, um die verzauberte Bucht von Santa Ponsa in ihrer herbstlichen Stimmung zu genießen.

Die Temperaturen des Tages

Die Thermometer werden am frühen Morgen auf 12,8°C steigen und sich im Laufe des Tages langsam auf einen Höchstwert von 19,2°C erhöhen. Der gemütliche Temperaturdurchschnitt von 17,5°C am Tag und 17,44°C am Nachmittag taucht Santa Ponsa in kuscheliges Novemberlicht. Bevor die Nacht anbricht und die Temperatur auf immer noch sehr angenehme 16,62°C fällt.

Wie fühlt sich das Wetter an?

Die gefühlten Temperaturen sind nahezu identisch mit den realen Werten – mit einem Spitzenwert von 17,29°C tagsüber und einem Minimum von 12,41°C morgens. Dies führt zu einem ausgewogenen Klima, das trotz der Regenschauer noch immer angenehm genug ist, um die mallorquinische Gastfreundschaft in gemütlichen Cafés und Restaurants zu genießen.

Alles über Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck ist mit 1017 hPa stabil und die hohe Luftfeuchtigkeit von 76% gibt den Tag in Santa Ponsa einen Hauch von Frische. Ein mäßiger Wind wird erwartet, in der Spitze erreicht er 13,1 m/s und weht aus Richtung 60º. Trotz der Wolkendecke von 63% ist die Regenwahrscheinlichkeit mit 100% durchweg hoch, also vergessen Sie Ihre Regenschirme nicht!