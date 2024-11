Ein nasskalter Morgen liegt vor uns hier auf der malerischen Insel Mallorca. In Alcúdia erwartet uns am 14. November ein typisch mallorquinischer Herbsttag. Das Wetter in Alcúdia zeigt sich von seiner milden Seite und bleibt dabei überwiegend bewölkt. Mit einer Regenwahrscheinlichkeit von Null herrscht jedoch keinerlei Anlass für eine Änderung der Tagespläne.

Die Temperaturen: Mild trotz bewölktem Himmel Der Tag in Alcúdia beginnt mit einer morgendlichen Temperatur von angenehmen 17.92°C, die sich tagsüber auf 17.8°C stabilisieren wird. Auch der Nachmittag zeigt sich mild mit einem Temperaturabfall auf 15.49°C. In der Nacht sinkt das Thermometer dann weiter auf 15.68°C. Die maximale Temperatur für diesen Tag erreicht 18.29°C und die Niedrigste wird bei 15.42°C liegen. Gefühlte Temperaturen: Frisch und belebend Auch bei den gefühlten Temperaturen handelt es sich um erfreuliche Werte. Obwohl es bereits Mitte November ist, hält sich die gefühlte Temperatur morgens bei 17.88°C, tagsüber bei 17.65°C, nachmittags bei 14.74°C und nachts bei entspannten 15.18°C. Damit bleibt das Wetter angenehm mild und sorgt für eine belebende Atmosphäre. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Stabilität ist angesagt Beim Atmosphärendruck können wir stabile 1020 hPa erwarten. Die Luftfeuchtigkeit beträgt am 14. November 77%, was für das typische Inselklima spricht. Der Wind weht dabei mit 8.65m/s aus Richtung 39º und sorgt mit Böen von 9.15m/s für eine gewisse Frische in der Luft. Die Wolkendecke bleibt bei 79%, wobei die Regenwahrscheinlichkeit weiterhin bei 0 liegt. Alles in allem ein Tag, der mit milden Temperaturen und stabilen Wetterbedingungen dazu einlädt, die Schönheit von Alcúdia in vollen Zügen zu genießen und das mediterrane Lebensgefühl zu erleben.