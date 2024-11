Wenn Sie für den 14. November 2024 einen Ausflug nach Port d'Andratx auf Mallorca planen, können Sie sich auf mäßig bewölktes Wetter mit angenehmen Temperaturen einstellen. Bereiten Sie sich auf einen Tag mit gemäßigten Temperaturen und leichtem Wind vor, denn die Wolken halten sich in Grenzen und die Regenwahrscheinlichkeit ist gering.

Die Temperaturen in Port d'Andratx

Die Temperaturverläufe zeigen uns einen milden Tag in Port d'Andratx. Mit einer minimalen Temperatur von 15.44ºC in der Nacht und einer maximalen Tageshöchsttemperatur von 19.73ºC könnte es ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten sein. Am Morgen erwarten wir angenehme 17.68ºC, während am Tag die Temperatur auf 19.36ºC ansteigt und am Nachmittag auf 17.28ºC abkühlt.

Die gefühlte Temperatur in Port d'Andratx

Die thermische Empfindung, das heißt, wie sich das Wetter für Sie anfühlt, liegt im Durchschnitt knapp unter den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen fühlt es sich hier wie 17.62ºC an, während es am Tag auf 19.26ºC ansteigt, bevor es am Nachmittag wieder auf 16.89ºC abkühlt. Die niedrigste gefühlte Temperatur wird in der Nacht erwartet, mit Werten um 14.89ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Port d'Andratx

Die atmende Natur zeigt uns für den 14. November 2024 einen Atmosphärendruck von 1019 hPa an. In Kombination mit einer Luftfeuchtigkeit von 73%, gibt es eine gewisse Frische in der Luft. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 6,18 m/s aus Richtung 72° und könne in Böen bis zu 9,67 m/s erreichen. Trotz der Wolken bleibt es trocken: Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Perfekt für alle, die das schöne Wetter im Freien genießen möchten.