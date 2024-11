Es ist ein typischer Herbsttag im malerischen Santanyí auf Mallorca. Die Wetterbedingungen für den 14. November 2024 sind überwiegend bewölkt, aber trocken. Mit Mindesttemperaturen von rund 15.06ºC bis zu maximal 19.17ºC können wir uns auf einen eher milden Herbsttag einstellen. Unsere Wetterprognose umfasst Details zur Thermik, zum lokalen Luftdruck und zur Luftfeuchtigkeit sowie Windgeschwindigkeiten und -richtung. Entdecken Sie, was Sie erwartet und wie Sie sich entsprechend kleiden sollten.

Temperaturprofil durch den Tag

Die morgendlichen Temperaturen erwarten uns mit angenehmen 17.37ºC, während sie tagsüber auf bis zu 19.07ºC ansteigen. Es ist also empfehlenswert, sich in Schichten zu kleiden. Den höchsten Wert erreichen wir voraussichtlich in den frühen Nachmittagsstunden. Gegen Abend beginnt das Thermometer langsam wieder auf 15.44ºC zu fallen. In der Nacht wird dann mit einem Minimum von 15.06ºC gerechnet.

Gefühlte Temperaturen im Vergleich

Nicht nur die tatsächlichen Temperaturen müssen berücksichtigt werden, sondern auch das thermische Gefühl. Morgens fühlt es sich an wie 17.33ºC, mittags wie 18.99ºC und am Nachmittag sinkt die gefühlte Temperatur auf 14.87ºC. in der Nacht wird es sich anfühlen wie 14.55ºC. Denken Sie also daran, sich warm genug zu kleiden, wenn Sie vorhaben, abends noch unterwegs zu sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu den physikalischen Faktoren zählen der atmosphärische Druck, der bei 1019 hPa liegt, sowie die relative Luftfeuchtigkeit von 75%. Dies kann zur allgemeinen Wetterfühlbarkeit beitragen und ist wichtig für Menschen mit bestimmten Gesundheitszuständen zu berücksichtigen. Der Wind wird erwartet, mit einer Geschwindigkeit von 8.68m/s aus der Richtung 32º zu wehen, mit Böen von bis zu 11.47m/s. Selbst wenn es nicht regnet, könnte es noch recht windig sein, also seien Sie vorbereitet.

Trotz der überwiegend bewölkten Bedingungen bleiben wir bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%, also genießen Sie Ihren Tag in dem schönen Santanyí – hoffentlich trocken, aber bewölkt.