Willkommen zu unserer täglichen Wettervorhersage für Santa Ponsa auf der idyllischen Insel Mallorca. Für Mitte November erwartet uns ein Tag mit mäßiger Bewölkung und angenehmen Temperaturen. Die Chancen auf Regen stehen gegen Null, während die Sonnenstrahlen die Wolkendecke durchbrechen und uns einen erfrischenden Hauch von Mare Nostrum ins Gesicht wehen.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturspanne für den heutigen Tag liegt zwischen einem Minimum von 13.98ºC und einem Maximum von 19.7ºC. Am Morgen erwachen wir bei erwarteten 16.47ºC, während wir uns am Tag auf eine Teperatur von 19.44ºC erfreuen dürfen. Der Nachmittag bringt uns abkühlende 15.92ºC und in der Nacht hüllt uns ein sanftes 13.98ºC ein.

Gefühlte Temperaturen: Wohlfühl-Thermometer

Neben den faktischen Werten ist das gefühlte Klima ein wichtiger Indikator für unser Empfinden. Gleich am Morgen werden wir das Thermometer bei 16.42ºC verorten, tagsüber steigert sich das Wärmeempfinden auf 19.35ºC. Am Nachmittag verspüren wir ein angenehmes 15.45ºC, während die Nacht ein ruhiges und kühles 13.47ºC mit sich bringt. Das sind Werte, die uns zeigen, dass der mallorquinische Herbst sein angenehmes Gesicht zeigt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Wetterbegleiter

Die atmosphärischen Parameter zeigen ein harmonisches Bild. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1019 hPa, die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 73%. Der Wind weht mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6.67 m/s aus Richtung 65º mit Böen, die bis zu 10.8 m/s erreichen können. Damit lassen sich einige Segeldrachen steigen. Die Wolkendecke bleibt bei etwa 39%, was für ein paar beeindruckende Wolkenformationen sorgen kann, ohne die Sonneneinstrahlung zu sehr zu beeinträchtigen.

Auf Mallorca bedeutet "mäßig bewölkt" in der Regel einen Bilderbuchtag. Also packen Sie Ihre Kamera und genießen Sie den Tag in Santa Ponsa bei angenehmen und ruhigen Herbstwetter!