Es wird ein eher bewölkter Tag in Cala Rajada, Mallorca erwartet, allerdings bleiben die Temperaturen angenehm mild. Ein ideales Wetter für all diejenigen, die auch im November nicht auf einen ausgedehnten Spaziergang an der Küste verzichten möchten. Die minimale und maximale Temperatur liegen dabei zwischen 15.85ºC und 18.63ºC, wobei es am Tag mit 17.8ºC am wärmsten sein wird. Trotz der Bewölkung ist die Regenwahrscheinlichkeit heute bei 0%, also sollten Sie nicht von einem unerwarteten Schauer überrascht werden.

Temperaturverlauf über den Tag Der Tag in Cala Rajada startet mit einer morgendlichen Temperatur von 18.02ºC. Diese sinkt im Tagesverlauf leicht auf 17.8ºC herab und erreicht am späten Nachmittag mit 15.85ºC ihren Tiefpunkt. In der Nacht erholen sich die Temperaturen jedoch wieder und wir erwarten eine angenehme nächtliche Temperatur von 16.3ºC. Gefühlte Temperaturen Das thermische Gefühl, das auch die Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, unterscheidet sich etwas von den tatsächlichen Temperaturen. So werden Sie morgens eine gefühlte Temperatur von 17.91ºC wahrnehmen, während sie tagsüber auf 17.62ºC absinkt. Am Nachmittag können Sie sich auf gefühlte 15.06ºC einstellen und in der Nacht fühlt es sich an, als wären es 15.76ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auch wenn der Himmel überwiegend bewölkt ist, bleibt der atmosphärische Druck mit 1020 hPa stabil. Die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt heute 76%, was für diese Jahreszeit auf Mallorca recht typisch ist. Der Wind weht heute aus 32º Richtung und bringt eine Geschwindigkeit von 9.37m/s mit sich. Böen können sogar eine Spitzengeschwindigkeit von 10.21m/s erreichen. Bleiben Sie jedoch unbesorgt: Dieser Wind wird aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine leichte Brise darstellen, die Ihren Spaziergang am Meer noch angenehmer gestaltet.