Die Unwetterfront auf Mallorca ist abgezogen und macht jetzt wieder mehr Platz für die Sonne. Das Wetter wird sich auf der Insel in den kommenden Tagen stabilisieren und nicht nur freundlicher, sondern auch ein wenig wärmer werden. Die Nächte hingegen sind ein wenig frisch.

Die Tiefsttemperaturen in der Nacht gehen in diesen Tagen weit auseinander. Am frühen Mittwochmorgen war es mit acht Grad in Escorca am kühlsten, wohingegen 19 Grad in Portocolom gemessen wurden. Tagsüber gibt es am Donnerstag auf Mallorca weitestgehend eine Mischung aus Sonne und Wolken. In Palma de Mallorca und Llucmajor werden 20 Grad erwartet, 21 in Sóller und Alcúdia sowie 22 Grad in Campos.

Wie Aemet, der staatliche Wetterdienst auf X mitteilt, weht dazu ein frischer Wind aus Nord und Nordost, der sich zeitweise intensivieren kann. Hinzu kommt, dass sich Staub in der Atmosphäre befindet, der die Sicht auf den Himmel ein wenig trüben kann.

Am Freitag soll es – pünktlich zum Start ins Wochenende – richtig schön werden. Fast auf der gesamten Insel wird viel Sonnenschein erwartet, dazu strahlt auch der Himmel in reinstem Blau. Dazu werden sich die Temperaturen kaum verändern und liegen bei 20 bis 22 Grad.

Das Wochenende bringt meistens ebenfalls viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Stellenweise können die Wolkenfelder auch mal dichter ausfallen, aber es soll trocken bleiben. Ein wenig wärmer wird es laut der aktuellen Vorhersagen auch: 24 Grad werden am Samstag in Pollença erwartet, am Sonntag können es 23 Grad in Llucmajor werden. Und noch ein kleiner Ausblick in Richtung kommender Woche: ab Dienstag sind schon die nächsten Schauer angekündigt.

Wer das sonnige Wochenende nutzen will, um im Mittelmeer zu baden, für den hat MM auch die aktuellen Wassertemperaturen im Balearen-Meer: Am Donnerstagmorgen wurden 20,8 Grad an der Insel Dragonera gemessen, vor Andratx waren es 20 Grad und 20,1 Grad vor Sa Ràpita. Üblicherweise haben das Wasser und die Luft um diese Zeit auf Mallorca sehr ähnliche Werte.