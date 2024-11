Einen guten Morgen, liebe Leser! Heute, am 15. November 2024, erwartet uns in der idyllischen Region Sóller auf Mallorca ein Tag mit überwiegend bewölktem Himmel und milden Temperaturen.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf

Beginnen wir mit den Temperaturen. Die erwartete Mindesttemperatur liegt heute bei 12,2ºC und die Höchsttemperatur bei 18,43ºC. Der Morgen startet bereits mit angenehmen 12,2ºC, bevor das Thermometer im Tagesverlauf auf 17,79ºC ansteigt. Zum Nachmittag hin kühlt es leicht auf 14,43ºC ab, bevor es sich in der Nacht auf 13,7ºC einpendelt.

Gefühlte Temperaturen

Nicht nur die tatsächliche Temperatur spielt eine Rolle, sondern auch, wie wir sie wahrnehmen. Das sogenannte thermische Gefühl liegt morgens bei 11,75ºC, steigt tagsüber auf 17,3ºC, sinkt nachmittags auf 14,1ºC ab und wird nachts bei 13,35ºC erwartet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1023 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64% bietet der Tag insgesamt optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Es bleibt praktisch trocken, da die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent liegt. Ein besonderes Augenmerk gilt dem Wind, der sich mit einer Geschwindigkeit von 4,91m/s aus Richtung 61º seinen Weg bahnt. Seien Sie aber vorsichtig, da es zu Böen kommen kann, die Geschwindigkeiten von bis zu 7,8m/s erreichen. Die Wolken bedecken etwa 58% des Himmels, also lassen Sie uns den restlichen blauen Himmel für eine schöne Herbstwanderung oder einen gemütlichen Spaziergang durch die malerischen Straßen von Sóller nutzen. Bleiben Sie stets informiert über das Wetter und passen Sie sich den gegebenen Bedingungen an, um den Tag optimal zu nutzen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und sicheren Tag in Sóller!