Das Wetter in Alcúdia für den heutigen 15. November 2024 zeigt ein mildes Klima mit mäßiger Bewölkung. Der Tag bietet ideale Bedingungen für alle, die den Zauber der mallorquinischen Herbsttage genießen möchten, ohne sich von den stürmischen Bedingungen überfordert zu fühlen, die manchmal den Spätherbst kennzeichnen. Hier ist unser detaillierter Bericht:

Die Temperaturen

Die Mindesttemperatur für den Tag liegt bei behaglichen 15,6ºC, während die Höchsttemperatur auf 18,36ºC steigt. Im Tagesverlauf bewegen sich die Temperaturen wie folgt: am Morgen werden warme 15,89ºC erwartet, während der Tag ein Maximum von 18,12ºC erreichen wird, gefolgt von einem gemäßigten Nachmittag mit 16,55ºC und einem kühlen Abend mit 15,9ºC.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen im Einklang mit den tatsächlichen Temperaturen, was auf die geringe Luftfeuchtigkeit zurückzuführen ist. Morgens können wir uns auf angenehme 15,34ºC freuen. Der Tag wird erwartungsgemäß wärmer mit einer gefühlten Temperatur von 17,61ºC, während der Nachmittag leichte Abkühlung auf 16,11ºC bringt. Die Nacht empfängt uns schließlich mit milden 15,53ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre präsentiert sich stabil mit einem Druck von 1023 hPa und einer angenehmen relativen Luftfeuchtigkeit von 62%. Der Wind bläst zu einem durchschnittlichen Tempo von 8,06 m/s aus 49º Richtung, mit Böen, die bis zu 9,7 m/s erreichen können. Trotz der mäßigen Windböen bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei Null, was für eine trockene und angenehme Vorhersage sorgt.

Alles in allem verspricht dieser Tag in Alcúdia eine perfekte Balance zwischen mildem Wetter und sanfter Bewölkung. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen und vergessen Sie nicht, immer auf die neuesten Wettervorhersagen zu achten, um bestens auf die Bedingungen vorbereitet zu sein!