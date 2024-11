Ein angenehm mildes und mäßig bewölktes Wetter erwartet uns heute, den 15. November 2024, in der charmanten Hafenstadt Port d'Andratx. Gesegnet mit einer vielseitigen Naturkulisse sowie einem gemäßigten Mittelmeerklima, kann uns auch der November auf Mallorca noch wunderbar milde Tage bescheren. Bevor Sie sich also in den Tag stürzen, lassen Sie uns einen Blick auf das heutige Wetter werfen.

Eine Wohlfühl-Temperatur Mit einer minimalen Temperatur von 15.56°C und einer maximalen Temperatur von 19.02°C, können wir uns auf einen relativ warmen November-Tag freuen. Der Morgen startet bereits mit milden 15.6°C, steigt im Laufe des Tages auf komfortable 18.09°C an und bleibt am Nachmittag bei etwa 18.03°C stabil, ehe wir uns auf eine angenehm kühle Nacht mit 17.01°C einstellen können. Gefühlt doch noch ein Hauch von Sommer Trotz der tatsächlichen Temperaturen werden Sie das Wetter als etwas kühler empfinden. Das Thermometer mag zwar höhere Messwerte anzeigen, doch das gefühlte Temperaturerlebnis wird vor allem durch den Wind beeinflusst sein. Morgens werden Sie also knapp über 15.12°C spüren, tagsüber sind es angenehme 17.6°C, nachmittags leichte 17.66°C und in der Nacht kühlt es sich auf ein gefühltes 16.78°C ab. Geheimnisse der Lüfte Ein Blick auf den Himmel offenbart eine mäßige Bewölkung von etwa 45%, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt. Der atmosphärische Druck beträgt heute 1023 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei etwa 63% - optimale Bedingungen für alle, die die frische Mittelmeerluft genießen möchten. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.57m/s aus der Ostrichtung (97º) und kann Böen von bis zu 5.56m/s erreichen. Zusammenfassend verspricht uns der 15. November 2024 in Port d'Andratx ein angenehm mildes und mäßig bewölktes Wetter. Nutzen Sie den Tag, um die zauberhafte Hafenstadt zu erkunden und das mediterrane Flair zu genießen! Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Tag!