Das Wetter in Santa Ponsa am 15. November 2024 zeigt sich von seiner milden Seite. Der Tag startet mit mäßig bewölktem Himmel und hält auch im weiteren Verlauf einige Wolkenbereiche für uns bereit. Nichtsdestotrotz bleibt es trocken, was den perfekten Rahmen für vielseitige Outdoor-Aktivitäten bietet.

Die Temperaturentwicklung über den Tag Angenehme 14.07ºC in der Früh laden zu einem entspannten Frühstück auf der Terrasse ein, bevor die Temperaturen auf 18.44ºC am Mittag klettern. Mit 16.75ºC am Nachmittag und 15.82ºC in der Nacht bleibt es mild, wobei die Abendstunden perfekt für ein gemütliches Abendessen im Freien sind. Der Höchstwert des Tages liegt bei 19.31ºC. Experiment: Gefühlte Temperatur Die gefühlten Temperaturen weichen geringfügig von den tatsächlichen Werten ab: Morgens fühlt es sich etwa ein halbes Grad kühler an, mit 13.6ºC. Tagsüber liegt die gefühlte Temperatur bei 17.96ºC, nachmittags bei 16.39ºC, und selbst in der Nacht werden angenehme 15.57ºC erwartet. Weitere Wetterkomponenten: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Von Wichtigkeit sind auch die weiteren Wetterkomponenten: Der atmosphärische Druck hält sich stabil bei 1023 hPa, während die Luftfeuchtigkeit moderate 62% erreicht. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 5.16m/s aus Richtung 55º und kann in Böen auf bis zu 6.7m/s ansteigen. Trotz der mäßigen Bewölkung von 49% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0, somit können wir uns auf einen trockenen Tag freuen.