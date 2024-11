Das Wetter in Palma zeigt sich am 16. November 2024 von seiner bewölkten Seite. Zwar werden uns keine Regenschauer begleiten, aber die Sonne wird hinter einem dichten Wolkenschleier verborgen bleiben. Der Himmel bedeckt zu 100% mit Wolken und die Wahrscheinlichkeit für Regen bleibt bei null. Während die wolkenverhangene Atmosphäre den sonst so strahlenden mallorquinischen Himmel trübt, so kreiert sie doch eine ganz eigene, geheimnisvolle Stimmung.

Der Verlauf der Temperaturen Die Temperaturen in Palma bewegen sich am 16. November in einem angenehmen Bereich. Wir starten den Tag mit 13.5ºC am Morgen und erreichen zur Mittagszeit ein Tageshoch von 19.31ºC. Am Nachmittag kühlt sich das Wetter auf 16.48ºC ab, bevor es in der Nacht auf unaufdringliche 14.86ºC abfällt. Die maximale Temperatur für den Tag wird dabei 19.85ºC betragen und die minimalste während der Nacht 13.47ºC erreichen. Gefühlte Temperaturen im Laufe des Tages Trotz des bedeckten Himmels empfinden wir die Temperaturen etwas niedriger als sie tatsächlich sind. Die gefühlte Temperatur beträgt morgens 12.92ºC, erhöht sich auf 18.92ºC während des Tages, geht nachmittags auf 16.19ºC zurück und sinkt in der Nacht auf 14.52ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit 62% erreichen wird. Eine leicht steife Brise wird Palma umwehen, mit Windgeschwindigkeiten von 3.78m/s aus Richtung 93º und Böen, die bis zu 4.93m/s erreichen. Indem wir uns auf die prognostizierten Bedingungen vorbereiten, können wir den Tag auf Mallorca trotz des wolkenverhangenen Himmels in vollen Zügen genießen. Vergessen Sie nicht, Ihre Jacke mitzubringen!