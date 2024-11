Verdeckt durch eine Wolkenwand, zeigt sich Sóller auf Mallorca am 16. November 2024 von seiner kühlen Seite. Dennoch bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei null Prozent und die Luft zeigt sich mit 61 Prozent Feuchtigkeit von ihrer eher trockenen Seite. Dabei kann der Wind, der mit 1,85m/s aus Richtung 128º weht und Böen bis zu 2,56m/s erreicht, das Wettergeschehen noch weiter beeinflussen.

Die Tages- und Nachttemperaturen

Die Temperaturen bewegen sich im milden Bereich. Nach einem Start in den Tag mit 12,74ºC erwärmt sich die Luft auf bis zu 18,54ºC. In den Nachmittagsstunden kühlt es auf 15,38ºC ab, bevor die Nacht mit 14,24ºC ausklingt. Das lässt die Temperaturspanne zwischen minimalen 12,69ºC und maximalen 18,87ºC variieren.

Gefühlte Temperaturen im Verlauf des Tages

Das Thermometer zeigt nicht alles. Hier geht es um die Temperaturen, die wir wirklich fühlen. Morgens fühlt sich die Temperatur wie 12,16ºC an. Am Tag steigt dieses Gefühl auf 18,04ºC, während es am Nachmittag auf 15,11ºC abfällt. Und in der Nacht? Da können wir mit gefühlten 13,83ºC rechnen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen werden auch durch den atmosphärischen Druck bestimmt, der auf 1022 hPa geschätzt wird. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61 %. In Bezug auf den Wind erwarten wir Geschwindigkeiten von 1,85 m/s aus Richtung 128º, mit Böen von bis zu 2,56 m/s. Trotz der dichten Bewölkung von 98%, bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 Prozent.

Alles in allem erwartet uns ein bedeckter, aber trockener Tag in Sóller. Packen Sie also Ihre Jacke ein und genießen Sie den Tag, egal ob Sie im Tal spazieren gehen, durch die charmanten Straßen schlendern oder die beeindruckende Natur von Sóllers Umgebung erkunden.