Herzlich willkommen zur heutigen Wettervorhersage für die wunderschöne Mittelmeerinsel Mallorca, speziell in Alcúdia. Angesichts der bevorstehenden Wetterbedingungen wird unser Bericht heute einen Fokus auf die erwarteten Temperaturen setzen, dabei die gefühlten Temperaturen berücksichtigen und schließlich auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind eingehen.

Temperaturen

Bei einem Zustand der Wolken bedeckt der Himmel zu 97% das Antlitz von Alcúdia. Dennoch wird es im Laufe des Tages eine gemäßigte Mindesttemperatur von 15.1ºC und eine Höchsttemperatur von 19.68ºC geben. Am Morgen erwarten wir bereits 15.1ºC, während das Thermometer am Tag bis auf 18.93ºC steigen wird. Der Nachmittag kühlt ein wenig ab, mit einer zu erwartenden Temperatur von 17.16ºC, bevor sie in der Nacht auf einen immer noch milden Wert von 16.17ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der objektiven Temperaturen sind die gefühlten Werte für die menschliche Wahrnehmung von großer Bedeutung. Am Morgen werden wir uns auf ein thermisches Gefühl von 14.52ºC einstellen können. Im Laufe des Tages steigt dieses dann auf 18.58ºC an. Am Nachmittag sinkt das gefühlte Thermometer leicht auf 16.84ºC und endet schließlich in der Nacht mit einem angenehmen Wert von 15.83ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Im Hinblick auf den Atmosphärendruck wird dieser bei stabilen 1022 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeitsrate, welche einen starken Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden hat, beträgt moderate 65 Prozent. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.35 m/s aus südöstlicher Richtung wehen und kann in Böen bis zu 5.02 m/s erreichen. Einen Regenschirm brauchen Sie trotz der Bewölkung übrigens nicht - die Regenwahrscheinlichkeit beträgt nämlich 0 Prozent.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 16. November in Alcúdia ein Tag mit bedecktem Himmel, aber milden Temperaturen und angenehmer Luftfeuchtigkeit wird. Vielen Dank, dass Sie unseren Wetterbericht für Alcúdia auf Mallorca gewählt haben.