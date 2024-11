Ein Blick gen Himmel lohnt sich am 16. November 2024 in Cala Millor, denn der Tag begrüßt uns mit einer eindrucksvollen Wolkendecke, die 94% des Himmels verhüllt. Nichtsdestotrotz bleibt es trocken, da die Regenwahrscheinlichkeit bei null liegt. Der gleichmäßig wolkenverhangene Himmel bietet eine malerische Kulisse, die typisch für die herbstlichen Temperaturen auf Mallorca ist.

Der Temperaturverlauf des Tages

Wenn der Morgen graut, kühlen die Temperaturen auf angenehme 15.95ºC ab, ein idealer Start für Frühaufsteher und Jogger. Sobald die Sonne ihren Höhepunkt erreicht, steigt das Thermometer auf 18.19ºC - perfekt für einen Spaziergang am Strand. Der Nachmittag verspricht mit 17.35ºC milder zu werden, während die Nacht mit 16.94ºC kühle Gemütlichkeit ausstrahlt.

Das Gefühl der Temperaturen

Trotz des bedeckten Himmels sorgt das einzigartige Klima Mallorcas für angenehme gefühlte Temperaturen. Am Morgen fühlt es sich wie 15.32ºC an, während es tagsüber bei 17.76ºC anschwellt. Der Nachmittag bietet mit 16.94ºC erfrischende Frische und die Nacht verspricht mit 16.6ºC optimale Schlafbedingungen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windzustände

Besondere Beachtung verdienen auch der Atmosphärendruck von 1022hPa und der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 65. Beides trägt zu dem angenehmen kühlen Herbstgefühl bei, das so typisch für diese Jahreszeit in Cala Millor ist. Der Wind bläst konstant mit 5.27m/s, zeitweilig in Böen bis zu 5.56m/s, aus Nordost (136º), und verleiht dem Tag eine belebende Brise. Obwohl die Gesichter Mallorcas im Herbst von der warmen Sommersonne zu kühlen Temperaturen mit beeindruckender Wolkendecke wechseln, bleibt die Schönheit der Insel unbestreitbar. Ein Tag in Cala Millor ermöglicht es Ihnen, diese natürliche Schönheit in aller Ruhe zu genießen.