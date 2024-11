Ein Wetterbericht aus der fabelhaften Hafenstadt Port d'Andratx an Mallorcas Südwestküste, erwartet Sie. Ein Tag geprägt von „nubes“, also Wolken, kündigt sich an. Trotzdem bleibt es trocken, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt null. Die Temperaturen bewegen sich zwischen angenehm milden 16,33ºC und frischen 19,12ºC, während der Wind mit einer Geschwindigkeit von 4,36m/s aus Richtung 85º weht.

Beobachtete Temperaturen

Die Temperaturverteilung über den Tag zeigt ein sehr ausgeglichenes Bild. Am Morgen können wir uns auf 16,36ºC einstellen. Im Verlauf des Tages steigt das Thermometer auf 18,54ºC und bleibt am Nachmittag fast konstant bei 18,53ºC. In der Nacht kühlt es etwas ab bis auf 17,31ºC.

Gefühlte Temperaturen

Wenn wir uns hingegen der gefühlten Temperatur widmen, so gestaltet sich der Tag wie folgt: Der Morgen beginnt mit 15,85ºC, tagsüber erwärmt es sich auf gefühlte 18,17ºC. Der Nachmittag bleibt mit 18,24ºC nahezu gleich. Nachts artefakt für 17ºC bei der gefühlten Temperatur gekoppelt mit dem sanften Wehen des Windes für eine herrliche Nachtruhe.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei 1022 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 66%. Der Wind wird mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4,36m/s aus Richtung 85º wehen und Böen können bis 5,36m/s erreichen. Trotz der hohen Wolkendichte von 99% bleibt es, wie bereits erwähnt, trocken.

Abschließend kann man sagen, dass der 16. November 2024 ein frischer und wolkiger, aber dennoch trockener Tag in Port d'Andratx bringen wird. Eine ideale Gelegenheit, um einen gemütlichen Spaziergang am Hafen zu genießen. So bleibt uns nur noch eines zu sagen: Ziehen Sie sich warm an und lassen Sie sich von den mallorquinischen Wolken nicht die Laune verderben!