Der berühmte Badeort Cala Rajada an der nordöstlichen Spitze Mallorcas erwartet am 16. November 2024 trotz der herannahenden Wintermonate mildes Wetter. Die Landschaft der Insel wird von ausgedehnten Wolkenformationen beherrscht, ohne jedoch zu befürchten, dass Regen den Tag beeinträchtigen könnte. Definitiv eine erfreuliche Nachricht für Natur- und Spaziergangliebhaber.

Moderate Temperaturen trotzen der Jahreszeit

Die Werte für diesen Tag liegen zwischen einem durchaus angenehmen Minimum von 16,61ºC und einem Maximum von 18,67ºC. Der Morgen beginnt mit ausgewogenen 16,66ºC, die über den Tag auf bis zu 18,45ºC ansteigen. Selbst der Nachmittag und die Nacht bleiben mit 17,94ºC respektive 17,43ºC in einem gemäßigten Temperaturbereich.

Gefühlte Temperaturen bleiben stabil

Wenn wir uns die gefühlten Temperaturen für diesen Tag ansehen, zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Der Morgen beginnt mit einer gefühlten Temperatur von 16,08ºC, die sich im Laufe des Tages auf 18,07ºC erhöht. Auch hier bleiben die Nachmittags- und Nachttemperaturen mit 17,57ºC und 17,11ºC stabil und angenehm.

Atmosphärische Bedingungen und Windrichtung

Auf die Besucher von Cala Rajada warten ein atmosphärischer Druck von 1022 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66%. Ein relativer Wert, der bedeutet, dass die Möglichkeit eines regnerischen Überraschungsgastes praktisch ausgeschlossen ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,39m/s in Richtung 141º und Böen können eine Spitze von 5,63m/s erreichen. In Anbetracht der Wolkendecke von 91%, fügt diese Windkomponente nur eine zusätzliche Nuance zum Reiz der Landschaft hinzu. Zusammengefasst: In Cala Rajada erwartet uns am 16. November ein Tag mit moderaten Temperaturen, keine Regenwahrscheinlichkeit und einer sanften Meeresbrise. Ein perfekter Tag, um die Naturschönheiten zu genießen und sich in die Winterruhe auf Mallorca einzustimmen.