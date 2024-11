In Palma verspricht der Sonntag, 17. November 2024, ein wunderbares Klima. Laut unseren Meteorologen wird der Himmel über der Stadt mäßig bewölkt sein. Die Temperaturen werden ein Maximum von 20.16ºC erreichen, während sie nicht unter 13.91ºC fallen werden. Der Tagesverlauf wird ebenfalls eine gestaffelte Abfolge der Temperaturen mit sich bringen, und es wird erwartet, dass der Sonntag ohne jegliche Regenschauer durchgeht. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 63% liegen.

Temperaturen durch den Tag

Der morgendliche Hauch von Frische wird sich mit 14.04ºC bemerkbar machen und behält somit das angenehme Klima bei. Dieser Wert wird am Tag auf 19.52ºC steigen. Während die Nachmittagstemperatur auf 16.25ºC sinkt, bleibt die Nacht mit 14.65ºC mild genug, um den Tag angenehm zu beenden.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der tatsächlichen Temperaturen ist das gefühlte Klima oft ein besserer Indikator dafür, wie wir das Wetter tatsächlich erleben. Bestimmte Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass es kälter oder wärmer erscheint, als es tatsächlich ist. Der Morgen werden wird sich mit 13.72ºC kühl anfühlen, während es tagsüber 19.17ºC wahrgenommen werdn. Der Nachmittag bietet ein "gemäßigtes" Klima mit 15.97ºC, während die Nacht mit 14.31ºC gefühlt mild bleibt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei 1019 hPa, was auf stabile Wetterbedingungen hinweist. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63%, was eine moderate Luftfeuchtigkeit bedeutet. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2.37m/s in einer Richtung von 24°, wobei Böen von bis zu 2.3m/s erwartet werden. Trotz der 47% Bewölkung besteht keine Regenwahrscheinlichkeit, was den Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten macht.