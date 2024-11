Die Stadt Sóller auf Mallorca wird am heutigen Sonntag, 17. November 2024, von mäßiger Bewölkung dominiert. Die Temperaturen schwanken zwischen einer Minimalwerten von 13.57ºC und einer Maximaltemperatur von 19.2ºC. Im Laufe des Tages erwarten wir mildes, angenehmes Wetter, das für die Jahreszeit typisch ist.

Temperaturen im Verlauf des Tages

Der Morgen startet mit erwarteten Temperaturen um die 13.7ºC, die sich am Tag auf angenehme 18.86ºC steigern. Am Nachmittag kühlt es ab auf 14.87ºC und in der Nacht erwartet uns eine Temperatur von 14.43ºC.

Und was sagen unsere Körper?

Die gefühlte Temperatur - ein wichtiger Faktor, der den Komfortfaktor des Wetters bestimmt - liegt morgens bei 13.35ºC, steigt tagsüber auf 18.52ºC, sinkt nachmittags auf 14.61ºC und erreicht in der Nacht ein Minimum von 13.91ºC. Der thermische Komfort dürfte daher den ganzen Tag über sehr angenehm sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wie geht es mit Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind weiter? Es wird erwartet, dass der atmosphärische Druck stabil bei 1019 hPa bleibt und die Luftfeuchtigkeit bei 66% liegt, was relativ niedrig und daher angenehm ist. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 1.64m/s in Richtung 308º und es können Böen von bis zu 1.55m/s auftreten. Selbst mit der mäßigen Bewölkung beträgt die Chance auf Regen 0%, so dass wir einen trockenen Tag vor uns haben.