Die malerische Stadt Alcúdia auf der schönen Insel Mallorca erwartet uns diesen Sonntag, 17. November 2024, mit einer angenehmen Wetterlage. Trotz der späten Jahreszeit herrschen durchaus freundliche Temperaturen, und der Himmel zeigt sich von seiner fast ungetrübten Seite. Mit nur einigen wenigen Wolken am Firmament, dürfen wir uns auf einen freundlichen Herbsttag freuen.

Angenehme Temperaturen bestimmen den Tag

Die Thermometer in Alcúdia klettern am Morgen bereits auf erfreuliche 15.96ºC und erreichen ihren Höhepunkt am Tag mit angenehmen 18.86ºC. Auch der Nachmittag bleibt mit 17.11ºC noch warm, bevor die Temperaturen bei Einbruch der Nacht auf immer noch milden 16.05ºC sinken. Eine Jacke könnte also am Tagesende durchaus angebracht sein, dennoch bleibt es insgesamt ein milder Herbsttag.

Das gefühlte Wetter: ein Hauch von Frühling

Auch das sogenannte thermische Gefühl, welches wesentlich für unsere subjektive Wahrnehmung der Temperaturen ist, bleibt am 17. November in einem angenehmen Bereich. Morgens fühlt es sich an wie 15.57ºC, am Tag wie 18.6ºC, am Nachmittag wie 16.91ºC und in der Nacht wie 15.77ºC. Geradezu frühlingshaft für einen Tag im Spätherbst!

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Alles im grünen Bereich

Der Atmosphärendruck liegt bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 69%. Ein leichter Wind mit 2.78m/s aus Richtung 340º weht über die Stadt, mit Böen von bis zu 3.32m/s. Alles in allem sind das ideale Voraussetzungen für einen entspannten Tag im Freien. Bei einer nur 19%igen Wolkendecke und nullprozentiger Regenwahrscheinlichkeit steht einem ungetrübten Tag in Alcúdia also nichts im Wege.

Ausgehend von diesen Prognosen, verspricht der 17. November in Alcúdia, ein angenehmer Herbsttag zu werden. Wenn Sie eine Auszeit von der Kälte des Festlandes suchen, könnte Alcúdia an diesem Tag Ihr idealer Rückzugsort sein.