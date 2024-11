Am heutigen Sonntag, 17. November 2024, erwartet uns in Cala Millor ein Tag mit teilweise bedecktem Himmel, aber durchweg milden Temperaturen. Die Ärmel können hochgekrempelt bleiben, die Sonnenbrille darf bei diesen niedrigen Wolkendecke-Anteilen natürlich nicht fehlen.

Temperaturen zwischen 15,51ºC und 18,8ºC

Die Temperaturen präsentieren sich heute in einem angenehmen Spektrum. Der Morgen zeigt sich mit erfrischenden 15,65ºC, während das Thermometer am Tag auf bis zu 18,39ºC ansteigen wird. Der Nachmittag bringt wieder etwas kühlere Temperaturen mit 16,81ºC, während in der Nacht erneut mit 15,67ºC zu rechnen ist. Kurz gesagt: Es erwartet uns ein typischer Novembertag, der als mild beschrieben werden kann.

Gefühlte Temperaturen relativ gleichbleibend

Interessant wird es beim Gefühl der Temperaturen. Hier wird am Morgen kaum einen Unterschied zur tatsächlichen Temperatur mit 15,44ºC spürbar sein. Am Tag steigt die gefühlte Temperatur auf 18,03ºC und hält sich damit nahezu gleich, was auch für die 16,5ºC am Nachmittag gilt. Bei Nacht können wir uns auf eine gleichbleibende gefühlte Temperatur von 15,41ºC einstellen. Letzten Endes also ein rundum angenehmer Tag auf unserer geliebten Insel des Sonnenscheins.

Luftdruck, -feuchtigkeit und Wind halten kaum Überraschungen parat

Bei einem Blick auf den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind, gibt es ebenfalls wenig Überraschungen. Der Atmosphärendruck liegt stabil bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 67%. Der Wind zeigt sich sanft mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 2,86 m/s aus nördlichen Richtungen (353º) und Spitzenböen bis zu 3,19 m/s. Abschließend lässt sich sagen, dass heute ein typisch herbstlicher Tag in Cala Millor erwartet wird, mit moderaten Temperaturen und atmosphärischen Bedingungen, die ideal für eine Vielzahl von Aktivitäten im Freien sind.