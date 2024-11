Das Wetter in Port d'Andratx zeigt sich am 17. November 2024 überwiegend bewölkt und angenehm kühl, was typisch für diese Jahreszeit auf Mallorca ist. Mit einer maximalen Temperatur von knapp 19 Grad und einer minimalen Temperatur von gut 17 Grad, bietet der Tag ideales Wetter für ausgedehnte Spaziergänge oder entspannte Stunden im Café. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt trotz der bewölkten Bedingungen bei 0%.

Temperaturen im Tagesverlauf

Der Tag startet in Port d'Andratx mit einer vorhergesagten Temperatur von 17,02 Grad am Morgen. Am Tag wird das Thermometer auf eine Tageshöchsttemperatur von 18,67 Grad klettern. Am Nachmittag erwartet uns eine angenehme Temperatur von 17,94 Grad und auch die Nacht bleibt mit Temperaturen um die 17,5 Grad mild.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der recht hohen Temperaturen für November fühlt sich das Wetter durch die bewölkten Bedingungen und den leichten Wind etwas kühler an. So wird das thermische Gefühl am Morgen bei etwa 16,71 Grad liegen. Während des Tages fühlt es sich mit 18,39 Grad immer noch recht angenehm an. Am Nachmittag werden wir ein gefühltes Niveau von rund 17,72 Grad erreichen und in der Nacht sinkt das thermische Gefühl auf 17,16 Grad.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Atmosphärische Bedingungen zeigen einen Druck von 1019 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 69%. Der Wind wird leicht sein mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3,46 m/s aus Richtung 351 Grad. Es sind Böen von bis zu 3,38 m/s zu erwarten. Trotz der Bewölkung, die bei 53 % liegt, ist die Regenwahrscheinlichkeit gleich null.