Wettertechnische bietet sich in Santa Ponsa auf Mallorca für den 17. November 2024 ein überwiegend bewölktes Bild. Mit Temperaturen, die sich zwischen 15.23ºC und 19.54ºC bewegen, erleben wir einen typischen Novembertag auf der beliebten Insel. Trotz der Wolken ist mit Niederschlägen nicht zu rechnen, was den Tag zu einem idealen Zeitpunkt für einen kleinen Herbstspaziergang macht.

Detailblick auf die Temperaturen

Beginnend mit morgendlichen 15.31ºC begrüßt uns der Tag und steuert auf ein Maximum von 18.92ºC im Laufe des Tages hin. Der Nachmittag gehen die Werte leicht auf 17ºC zurück, bevor die Temperatur in der Nacht bei 15.91ºC verweilt.

Wie fühlt sich das Wetter wirklich an?

Das Thermometer zeigt eine Seite der Geschichte, aber wie fühlt sich das Wetter wirklich an? Der morgendliche Temperaturwert von 14.99ºC mag zwar etwas frisch wirken, doch mit dem Anstieg des Tages auf 18.62ºC fühlt sich das Klima angenehm mild an. Am Nachmittag liegt die gefühlte Temperatur bei 16.74ºC, bevor sie in der Nacht auf 15.57ºC abkühlt. Alles in allem, ein perfekt ausgewogener Tag, um die Herbstfarben der Insel zu genießen.

Ein Blick auf Druck, Feuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen bleiben stabil, mit einem Atmosphärendruck von 1019 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 67%. Der moderate Wind spielt auch seine Rolle, mit einer Geschwindigkeit von 2.48m/s, Peaking at 2.66m/s, bläst er aus der Richtung 18º auf unseren Kompassen. Trotz einer Wolkendecke von 54% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0, wobei uns der Himmel eine faszinierende Mischung aus Sonne und Wolken bietet.

Freuen Sie sich also auf einen Tag, an dem das Wetter in Santa Ponsa mit gemäßigten Temperaturen, einer stabilen Atmosphäre und der angenehmen Brise eines moderaten Windes perfekt harmoniert. Ob Sie einen Spaziergang im Freien, ein gemütliches Kaffeedatum oder einfach nur einen entspannten Tag zu Hause planen - das Wetter spielt mit.