Der Wetterbericht für Cala Rajada auf Mallorca verspricht diesen Sonntag, 17. November, mildes Wetter, trotz einiger Wolken am Himmel. Die Temperaturen bewegen sich bei angenehmen 16.52ºC bis 18.4ºC, ideal für einen Herbstspaziergang vor Ort. Der Wind weht leicht aus nördlicher Richtung, dabei bleibt es trocken, da keine Regenfälle vorhergesagt sind.

Temperaturverlauf im Detail

Die genauen Messungen zeigen einen geschmeidigen Temperaturverlauf über den Tag verteilt. Am frühen Morgen erwarten wir 16.79ºC. Diese steigen am Tag auf bis zu 18.34ºC und fallen am Nachmittag wieder auf rund 17.43ºC. In der Nacht werden es dann 16.52ºC sein.

Gefühlte Temperaturen in Cala Rajada

Doch nicht nur die tatsächlichen Temperaturen sind entscheidend, sondern auch die gefühlten. So lässt sich morgens eine Temperatur von 16.48ºC und tagsüber von 18.06ºC wahrnehmen. Am Nachmittag geht die gefühlte Temperatur auf 17.16ºC zurück und wird in der Nacht auf 16.26ºC sinken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auch die weiteren Wetterbedingungen sind durchaus angenehm. Der atmosphärische Druck liegt bei 1019 hPa und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 70% liegen. Der Wind weht aus der Richtung 340º mit einer Geschwindigkeit von 3.97m/s und Böen erreichen bis zu 4.16m/s. Die Wolkendecke bleibt bei 21%, bieten also genügend klare Himmelsfenster für die herbstliche Sonne. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt zudem 0, also bleibt es trocken auf Mallorca.

Mithin können Sie beruhigt losziehen und Cala Rajada oder andere Orte auf Mallorca im milden Herbstwetter genießen.