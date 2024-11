Nach einer Analyse der aktuellen Wetterdaten geben wir Ihnen einen detaillierten Wetterbericht für Cala Millor, dieser beliebten Ferienregion auf unserer wunderschönen Insel Mallorca, für heute, dem 18. November. Die allgemeinen Bedingungen beschreiben wir als "Ein paar Wolken", was bedeutet, dass der Himmel grundsätzlich klar, jedoch gelegentlich mit vereinzelten Wolken bedeckt ist. Für diesen Tag werden keine Niederschläge erwartet und es sind auch keine starken Windböen in Sicht.

Temperaturen: ein mildes November-Klima

Die Temperaturen auf Cala Millor bewegen sich heute in einem Bereich zwischen einer Minimaltemperatur von 15.07ºC und einer maximalen Temperatur von 19.07ºC. In den Morgenstunden werden Sie sich auf 15.21ºC einstellen können. Am Tag erwarten wir eine Temperatur von 18.18ºC und am Nachmittag kühlt es sich leicht auf 17.46ºC ab. In der Nacht können Sie mit 15.76ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen: Frieren gehört der Vergangenheit an

Unsere körperliche Wahrnehmung der Temperatur, das thermische Gefühl, hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit. Heute Morgen werden Sie es daher als 14.8ºC empfinden, während es tagsüber wie 17.78ºC wirkt. Am Nachmittag werden Sie es als 17.27ºC wahrnehmen und in der Nacht sinkt das gefühlte Thermometer auf 15.45ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: alle Elemente unter Kontrolle

Heute verzeichnen wir einen Atmosphärendruck von 1019 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.1 m/s in Richtung 227º und Böen können bis zu 3.65 m/s erreichen. Trotz einer Wolkendecke von 19% beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0%, was die Aussicht auf einen gemäßigten und angenehmen Tag bestätigt.

Ausgestattet mit diesen detaillierten Informationen können Sie nun den Tag in Cala Millor in vollen Zügen genießen. Denken Sie daran, immer auf dem Laufenden zu bleiben, da sich das Wetter schnell ändern kann. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag auf unserer geliebten Insel Mallorca!