Palmabewohner und Besucher können sich auf einen überwiegend klaren Tag freuen. Ein paar Wolken werden den Himmel von Palma de Mallorca zieren, aber das tut der angenehmen Temperatur von maximal 20,53 Grad Celsius keinen Abbruch. Die minimalen Temperaturen liegen bei 15,2 Grad Celsius. Der Morgen wird schon mit 15,57 Grad Celsius erwartet, wohingegen es tagsüber auf bis zu 20,15 Grad Celsius ansteigen wird. Der kühlere Abend wird uns auf 16,68 Grad Celsius abkühlen und in der Nacht wird es dann um die 16,37 Grad Celsius sein.

Meldung zu den Temperaturen

Der Tag startet mit einer angenehmen Morgen-Temperatur von 15,57 Grad Celsius. Die Wärme nimmt jedoch mit der Zeit zu und erreicht ihren Höhepunkt mit einer maximalen Temperatur von 20,25 Grad Celsius am Mittag. Am Nachmittag erwarten wir 16,68 Grad Celsius und die Nachttemperaturen fallen auf etwa 16,37 Grad Celsius ab. Bitte denken Sie daran, dass die Temperaturen je nach Standort minimal variieren können.

Angaben zu den gefühlten Temperaturen

Trotz der konkret gemessenen Temperaturen mag sich das Wetter ein bisschen anders anfühlen. Das thermische Gefühl liegt morgens bei ungefähr 15,4 Grad Celsius, steigt tagsüber auf etwa 20,07 Grad Celsius an, fällt am Nachmittag auf 16,6 Grad Celsius und liegt in der späten Nacht bei etwa 16,18 Grad Celsius.

Informationen zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Meteorologen berichten von einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa, was für ein sehr angenehmes Wetter sorgt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 71%, was zu einem feuchten Klima führt. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 4,3 m/s aus Richtung 255 Grad und könnte Böen von bis zu 5,2 m/s erreichen. Zusammenfassend kann man sagen, dass es ein mildes Wetter für diesen November-Tag in Palma sein wird.