Freuen Sie sich auf mäßig bewölkten Himmel und moderate Temperaturen in Sóller, Mallorca, am 19. November 2024. Trotz der Wolken erwarten wir ein relativ freundliches Klima mit einem angenehmen Spektrum an Temperaturen. Wie auf der zauberhaften Insel üblich, wird uns das Wetter auf unserer geliebten Mittelmeerinsel nicht im Stich lassen.

Details zu den Temperaturen Die Temperaturen an diesem Tag werden sehr angenehm. Das Thermometer fällt nicht unter 14,11 ºC - ein idealer Start in einen Novembermorgen. Im Laufe des Tages wird es langsam, aber stetig wärmer, bis es seinen Höhepunkt bei angenehmen 19,86 ºC erreicht. Eine angenehme Brise wird den Nachmittag mit einer moderaten Temperatur von etwa 15,39 ºC abrunden, während wir uns auf eine stabile Temperatur von etwa 15,19 ºC in der Nacht einstellen können. Gefühlte Temperaturen – Ein angenehmer Tag Ganz gleich, zu welcher Tageszeit, die gefühlt Temperaturen sollten kaum von den tatsächlichen Temperaturen abweichen. Morgens beträgt das thermische Gefühl 14,09 ºC, während es tagsüber auf 19,3 ºC ansteigt. Am Nachmittag wird es ein wenig kühler, mit einer gefühlten Temperatur von 15,36 ºC und in der Nacht sinkt es leicht auf 14,8 ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Komfortable Bedingungen Die atmosphärischen Bedingungen am 19. November in Sóller sehen ebenso komfortabel aus. Der erwartete Atmosphärendruck beträgt 1017 hPa mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 72 %. Der Wind bläst mäßig aus der 261º Richtung mit einer Geschwindigkeit von 3,27 m/s und Böen bis zu 3,93 m/s. Trotz der leichten Bewölkung beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0%, sodass die Sonne immer wieder durch die Wolken blinzeln sollte. Alles in allem, ein schöner Spätherbsttag im malerischen Sóller auf Mallorca. Wie immer bleibt uns die abwechslungsreiche Wetterlage auf unserer charmanten Insel erhalten, die letztlich ihren einzigartigen Reiz ausmacht.