Auf der idyllischen Insel Mallorca schauen wir heute auf die Wetterverhältnisse in Alcúdia. Der 19. November zeigt sich wolkig, aber doch mit angenehmen Temperaturen, was für die Jahreszeit nicht unüblich ist. Die gemäßigte Temperatur und der leichte Wind sind Kennzeichen des typischen herbstlichen Wetters auf dieser mediterranen Insel. Ein idealer Tag für jene, die die malerische Landschaft in der ruhigeren Nebensaison genießen möchten.

Temperaturen in Alcúdia am 19. November

In Alcúdia wird ein Temperaturbereich zwischen 15,68ºC und 20,71ºC erwartet. Der Tag beginnt mit milden 15,82ºC am Morgen und erreicht seinen Höhepunkt mit erfreulichen 19,86ºC am Mittag. Am Nachmittag kühlt es sich auf 18,06ºC ab und in der Nacht können wir Temperaturen um 16,77ºC vorhersagen.

Gefühlte Temperaturen in Alcúdia

Die gefühlte Temperatur liegt im Allgemeinen einige Grad unter der tatsächlichen Temperatur. Morgens wird das Thermometer zwar 15,82ºC anzeigen, aber es wird eher wie 15,49ºC fühlen. Tagsüber, wenn die Temperatur auf knapp unter 20 Grad steigt, wird es sich eher wie 19,62ºC anfühlen. Am Nachmittag erwartet uns ein gefühltes Temperaturniveau von 17,91ºC und in der Nacht fühlt es sich mit ungefähr 16,38ºC etwas kühler an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Alcúdia

Der atmosphärische Druck beträgt 1017 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66 %, was eine angenehme Frische in der Luft verspricht. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 3,32 m/s aus Richtung 224º und es werden Böen von bis zu 3,68 m/s erwartet. Trotz der Wolkendecke von 64 % bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit für Niederschläge sehr gering ist.

Auch wenn der Himmel in Alcúdia am 19. November überwiegend bewölkt sein wird, verspricht der Tag mild und ohne Regen zu sein, ideal für Erkundungstouren oder einfach nur, um die Schönheit der ruhigeren Jahreszeit auf Mallorca zu genießen.