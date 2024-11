Willkommen wieder zu unseren täglichen Wetterprognosen. Heute richten wir unseren Blick auf die malerische Region Cala Millor auf Mallorca. Eine Region, bekannt für seine atemberaubende Küstenlinie und das angenehme Klima, das es das ganze Jahr über bietet.

Die erwarteten Temperaturen

Der morgendliche Weckruf in Cala Millor bietet erfrischende 15.02 °C, mit einem kleinen Anstieg auf 19.65 °C erwartet am Tage. Während die Temperaturen am Nachmittag auf 17.22 °C fallen, bleibt es dennoch ausreichend warm für einen gemütlichen Spaziergang entlang der Küste. Und wenn der Mond die Sonne am Himmel ablöst, erwarten Sie durchschnittliche Nachttemperaturen von 15.88 °C - ganz ideal für ein Abendessen unter dem Sternenhimmel.

Das Gefühl da draußen

Doch wie wir wissen, ist die gemessene Temperatur nur die halbe Wahrheit. Schauen wir also, wie sich das Thermometer von unserem Körpergefühl unterscheiden kann. Am Morgen dürfte das thermische Gefühl eher etwas kühler erscheinen, so um die 14.74 °C. Über den Tag wird es jedoch ein wenig wärmer und behaglicher, mit gefühlten 19.47 °C. Am Nachmittag könnten Sie sich etwas frischer fühlen mit etwa 17.03 °C, und in der Nacht liegen die gefühlten Temperaturen bei 15.64 °C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf die weitere Wetterentwicklung können wir einen Atmosphärendruck von 1017 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 69 % erwarten. Ein eher milder Wind weht aus der Richtung 252º mit einer Geschwindigkeit von 3.75 m/s und Böen von bis zu 5.74 m/s. Das heißt, es ist gerade genug Wind für eine erfrischende Brise, während Sie die magische Sonnenuntergangsszenerie betrachten. Und obwohl der Himmel zu 34 % bewölkt sein wird, ist die Regenwahrscheinlichkeit mit 0 % gering. Insgesamt stellt der 19. November in Cala Millor einen typischen Herbsttag dar, perfekt für alle, die das gemäßigte Klima und die mäßig bewölkten Himmel schätzen. Bleiben Sie dran für weitere Updates und vergessen Sie nicht, diesen Artikel mit Ihren Freunden und Familie zu teilen! Bis zum nächsten Mal!