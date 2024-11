Ein sonniger November erwartet uns im idyllischen Santanyí. Unsere charmante Stadt auf Mallorca genießt angenehme Temperaturen, die von einer minimalen Temperatur von 16,29ºC bis zu einer maximalen Temperatur von 20,65ºC variieren. Trotz der späten Jahreszeit, wird uns ein herrlich klarer Himmel beschert, mit lediglich 1% Wolkendecke und keinerlei Aussicht auf Regen.

Die Temperaturen im Tagesverlauf

Der Tag startet mit einer angenehmen Morgentemperatur von 16,34ºC, wärmt sich jedoch am Tag auf eine Höchsttemperatur von 20,28ºC auf. Der Nachmittag bringt eine moderate Abkühlung mit 17,78ºC und die Nacht hält sich mit einer gemessen Temperatur von 17,41ºC ebenso mild.

Wie fühlt sich die Temperatur an?

Selbst wenn wir die Zahlen betrachten, sollte man nie das tatsächliche Gefühl der Temperatur unterschätzen. Am Morgen erwartet uns ein thermisches Gefühl von 16,17ºC, tagsüber fühlt es sich wie warme 20,27ºC an, der Nachmittag weist dann ein Gefühl von 17,7ºC auf und in der Nacht sinkt das thermische Gefühl minimal auf 17,35ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphärenbedingungen sind ebenso mild, mit einem Atmosphärendruck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 73%. Der Wind weht von 251º mit einer Geschwindigkeit von 7,49m/s und Böen von bis zu 10,39m/s. Alles in allem ein stabiles, angenehmes Wetter für einen Spaziergang oder ein entspannendes Buch im Freien.

Genießen Sie das Wetter in Santanyí bei einer Tasse heißen Tee oder Kaffee und vielleicht einem Stück Ihres Lieblingskuchens. Der klare Himmel und die angenehmen Temperaturen werden Sie erfreuen und Ihrem Tag eine besondere Note verleihen.