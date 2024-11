Das Wetter in Santa Ponsa auf unserer geliebten Insel Mallorca präsentiert sich heute, am 19.November 2024, in einem eher unauffälligen Gewand, dennoch ist es mild und wohltemperiert. Mit wenigen Wolken am Himmel wird es nicht zu heiß und nicht zu kalt - genau richtig für einen gemütlichen Herbsttag auf Mallorca.

Temperaturen im Detail Unter Umständen lohnt es sich, eine leichte Jacke einzupacken. Unsere minimale Temperatur liegt bei 16.92ºC und wird maximal auf 19.9ºC klettern. Der Tag beginnt mit morgendlichen 17.11ºC, erreicht zum Mittag seinen Höhepunkt mit 19.84ºC, kühlt am Nachmittag auf 17.78ºC ab und legt sich am Abend mit milden 18.17ºC schlafen. Diese Temperaturen können wir fühlen Die gefühlten Temperaturen in Santa Ponsa unterscheiden sich kaum von den auf dem Thermometer angezeigten. Morgens fühlen wir uns bei 17.04ºC noch etwas frisch, während wir uns am Tag auf angenehme 19.79ºC freuen können. Am Nachmittag sinkt das Gefühl auf 17.68ºC, bevor es in der Nacht sogar wieder auf 18.13ºC ansteigt. Also definitiv nichts, worüber man sich beschweren könnte. Über Druck, Feuchtigkeit und den Wind Der atmosphärische Druck beträgt 1017 hPa und bietet somit keine Überraschungen. Durch eine Luftfeuchtigkeit von 73%, bleibt die Haut geschmeidig und die Lippen trocknen nicht aus. Mit einem Wind, der mit 4.27m/s aus Richtung 263º weht und Böen von bis zu 5.66m/s entwickelt, sollten wir eher keinen Hut tragen. Aber keine Sorge, Regen ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% so gut wie ausgeschlossen. Genießen Sie also Ihren Tag in Santa Ponsa und machen Sie das Beste aus dem milden und freundlichen Wetter, das uns unser charmantes Mallorca heute präsentiert.