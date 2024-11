Der heutige Tag in Cala Rajada begrüßt uns mit mäßig bewölktem Himmel und sowohl milden als auch angenehmen Temperaturen. Mit einem Wolkendeckungsgrad von 44% bietet der Himmel ein beeindruckendes Naturschauspiel und ermöglicht es uns, die reichhaltige Schönheit dieser Insel zu genießen, ohne den Regenschirm griffbereit zu haben, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt.

Die Temperaturspanne des Tages

Die Spanne der Temperaturen erleben wir heute zwischen milden 15.57ºC am Morgen und angenehmen 19.36ºC am Tag, wobei der Höhepunkt am frühen Nachmittag zu erwarten ist. Während der kühleren Nachmittagsstunden gehen die Temperaturen dann auf 18ºC zurück und kühlen weiter auf 16.69ºC in der Nacht ab.

Das Gefühl der Temperaturen im Laufe des Tages

Das thermische Gefühl, eine Kombination aus Wind, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, wird voraussichtlich ähnlich wie die tatsächlichen Temperaturen sein, obwohl es leicht unter den tatsächlichen Temperaturen bleibt. Sie werden morgens etwa 15.32ºC, tagsüber 19.18ºC, am Nachmittag 17.81ºC und nachts 16.48ºC betragen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 70% haben wir ideale Bedingungen für all diejenigen, die sich draußen aufhalten wollen. Der Wind wird heute durchschnittlich 3.31m/s aus etwa südwestlicher Richtung (229º) wehen, mit möglichen Böen von bis zu 4.52m/s. Insgesamt bietet der Tag in Cala Rajada eine Wetterlage, die sowohl für Aktivitäten im Freien als auch für diejenigen, die es vorziehen, es ruhiger anzugehen, günstig ist. Also packen Sie Ihre Sonnenbrille ein und genießen Sie den Tag!