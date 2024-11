Das Wetter in Palma am 20. November 2024 präsentiert sich laut unserer Vorhersage überwiegend bewölkt, aber mit milden Temperaturen, die zu dieser späten Jahreszeit angenehm sind. Die temperaturaufzeichnungen reichen von einer mindesttemperatur von 16.5ºC bis zu einer maximalen Temperatur von 19.96ºC im Laufe des Tages.

Beobachtete Temperaturen

Unsere genauen Messtools zeigen, dass wir am Morgen mit Temperaturen um die 16.53ºC rechnen können. Am Tage erwarten wir mit 19.71ºC den Höhepunkt, während der Nachmittag auf eher moderate 17.46ºC abkühlt. Unsere Nacht beginnt schließlich mit angenehmen 17.17ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, basierend auf einer Kombination von Temperatur, Windgeschwindigkeit und Feuchtigkeit, wird von unserem Modell ebenfalls berechnet. Hierbei erwarten wir morgens 16.54ºC, tagsüber werden es gefühlte 19.25ºC sein, während der Nachmittag uns auf 17.06ºC abkühlt und die Nacht bei 16.67ºC endet.

Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird bei 1014 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt voraussichtlich moderate 58%. Für Windliebhaber präsentiert sich der Tag mit einer Windgeschwindigkeit von 8.49m/s in Richtung 304º, allerdings müssen wir auch mit Böen von 15.52m/s rechnen. Wer also in Erwägung zieht, sein Segelboot auszufahren, sollte sich auf entsprechenden Wind gefasst machen.

Obwohl die Wolkendecke bei 66% liegt, bleibt uns der Segen des Regens wohl verwehrt, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0. Bleibt zu hoffen, dass sich diese Vorhersage trifft und uns einen angenehmen 20. November in Palma beschert.