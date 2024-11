Mallorcas pittoresker Hafenort Port d'Andratx präsentiert sich am 20. November 2024 mit überwiegend bewölktem Himmel. Trotz der dichten Wolkenformationen bleibt es trocken, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0 Prozent. Die Wolkendecke beträgt 59%. Eines steht fest: Der Spätherbst zeigt sich von seiner frischen Seite, doch die milden Temperaturen sorgen für ein angenehmes Wetter.

Temperaturschwankungen in Port d'Andratx

Die Inselmetropole erlebt minimale Temperaturschwankungen. Mit minimalen 18,88 Grad Celsius in der Nacht und Höchsttemperaturen von 20,09 Grad Celsius kann man sich auf einen verhältnismäßig milden Tag freuen. Morgens werden Temperaturen von 19,26 Grad Celsius erwartet, während es am Tage auf 19,48 Grad Celsius ansteigt. Der Nachmittag zeigt sich mit 19,25 Grad Celsius kaum verändert.

Gefühlte Temperaturen bleiben mild

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen etwas schwanken, bleibt das thermische Gefühl gleichbleibend mild. Morgens fühlt es sich an wie 19,33 Grad Celsius, tagsüber wie 19,21 Grad Celsius und am Nachmittag kaum kühler mit fühlen 18,98 Grad Celsius. In der Nacht sinkt das gefühlte Temperatur leicht auf 18,52 Grad Celsius.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre verzeichnet einen Druck von 1014 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 66 Prozent. Port d'Andratx darf sich zudem auf eine angenehme Meeresbrise freuen, wobei der Wind mit 11,11 m/s aus einem Winkel von 302 Grad weht. Es sind Böen von bis zu 16 m/s zu erwarten. Trotz der bewölkten Aussichten bleibt es hochgradig angenehm in der idyllischen Hafenstadt.