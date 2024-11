Die malerische Stadt Santanyí auf unserer geliebten Insel Mallorca erwartet heute ein paar Wolken, allerdings ohne Aussicht auf Regen. Mit milden Temperaturen zwischen 17 und 20 Grad wird es ein angenehm warmer Novembertag. Der Wind wird merkbar, aber nicht zu stark sein. An diesem Tag brauchen Sie sicherlich keine Regenschirme, sondern können die herbstlichen Temperaturen und die leichte Brise mit vollen Zügen genießen.

Die Temperaturen im Detail

Die Temperaturen in Santanyí bleiben heute auf einem verhältnismäßig stabilen Niveau. Die minimale Temperatur liegt bei 17,57°C, während die maximale Temperatur auf 20,33°C ansteigt. Am Morgen können Sie mit 17,75°C rechnen. Im Tagesverlauf wärmt es sich auf 20,06°C auf und am Nachmittag erwarten uns milde 18,26°C. Wenn die Nacht hereinbricht, nimmt die Temperatur etwas ab und wir sehen eine nächtliche Tiefsttemperatur von 17,63°C.

Gefühlte Temperaturen - Wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an?

Die gefühlte Temperatur, die auch die Auswirkungen von Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, liegt am Morgen bei angenehmen 17,75°C. Im Laufe des Tages fühlt sich das Wetter etwas kühler an als es tatsächlich ist, mit einer gefühlten Temperatur von 19,66°C. Am Nachmittag erwartet uns eine gefühlte Temperatur von 17,86°C und in der Nacht sinkt sie auf 16,99°C.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Der atmosphärische Druck wird heute bei 1014 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeitsrate beträgt 59 %, was für ein angenehmes Gefühl auf der Haut sorgt. Der Wind und seine Böen sind in die Gesamtbildung des Wetters von essentieller Bedeutung. Der Wind wird heute mit einer Geschwindigkeit von 9,46 m/s aus Richtung 281º wehen, dabei können Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15,56 m/s auftreten.

Santanyí erwartet also einen sonnigen, warmen und leicht bewölkten Tag mit einer entzückenden Brise – ein ideales Novemberwetter, um die natürlichen Schönheiten dieser charmanten mallorquinischen Stadt in vollen Zügen zu genießen. Bleiben Sie gesund und genießen Sie den Tag!