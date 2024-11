Auf der idyllischen Insel Mallorca erwartet uns in Cala Rajada zum Ende dieser Woche, am 20. November, überwiegend bewölktes Wetter mit einem Temperaturspanne zwischen 16.34°C und 19.7°C. Der Himmel wird etwa zu 65% mit Wolken bedeckt sein, allerdings bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%. Der Herbst zeigt sich somit in seiner typischen Launenhaftigkeit.

Temperaturspektrum des Tages Die Temperaturverteilung über den Tag verteilt sieht wie folgt aus: Der Morgen beginnt mit milden 16.79°C. Im Laufe des Tages erreichen wir eine Höchsttemperatur von 19.7°C. Der Nachmittag kühlt sich dann leicht auf 18.6°C ab und mit Einbruch der Nacht können wir mit behaglichen 17.96°C rechnen. Gefühlte Temperaturen Die gefühlte Temperatur, auch Windchill-Faktor genannt, zeigt ein ähnliches Bild: Morgens werden wir 16.64°C fühlen, tagsüber etwa 19.29°C. Am Nachmittag fühlt es sich dann eher wie 18.08°C an und nachts wie 17.56°C. Ein durchweg mildes Klima für diese Jahreszeit. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Die atmosphärischen Bedingungen zeigen einen Druck von 1013 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 60%. Für Herbst auf Mallorca sind das typische Werte. Der Wind weht aus 297º Richtung und erreicht eine Geschwindigkeit von 12.94m/s, wobei Böen bis zu 18.74m/s auftreten können. Es empfiehlt sich also ein windfester Mantel, falls Sie vorhaben, an den Küstenbereichen zu spazieren. Insgesamt bietet der 20. November 2024 in Cala Rajada ein recht typisches Herbstwetter auf Mallorca. Genießen Sie den Tag trotz der Wolken und die angenehmen Temperaturen.