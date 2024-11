Die herrliche Inselstadt Palma auf Mallorca scheint sich auf gemäßigte Temperaturen und überwiegend bewölkten Himmel einzustellen am 21. November 2024. Doch fürchten Sie nicht, bei den vorhergesagten angenehmen Bedingungen ist es der ideale Tag, um sich in einem der zahlreichen Cafés der Stadt niederzulassen und die wunderschöne Architektur zu genießen. Hier geben wir einen genaueren Überblick über die erwarteten Temperaturen, das gefühlte Temperaturniveau sowie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind.

Die Tagestemperaturen

Die Temperaturen für diesen Tag versprechen, relativ mild zu sein, was typisch für die Küstenstädte im Mittelmeer ist. Die minimal erwartete Temperatur liegt bei gemäßigten 15.39ºC und die maximale Temperatur erhebt sich auf angenehme 18.92ºC. Solche Temperaturen sorgen für eine angenehme Brise, die den Tag über weht. Am Morgen kühlen wir auf moderate 15.53ºC ab, während der Tag mit 18.92ºC seinen Höhepunkt erreicht. Der Nachmittag bringt uns auf eine Temperatur von 17.03ºC und in der Nacht erwarten wir eine Temperatur von 16.99ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das Thermometer zeigt uns zwar Zahlen an, aber wie wir das Wetter tatsächlich wahrnehmen, kann davon abweichen. Deshalb betrachten wir auch die sogenannten gefühlten Temperaturen. Morgens beträgt das thermische Gefühl 14.86ºC, tagsüber steigt sie auf 18.23ºC an, am Nachmittag liegt sie bei 16.54ºC und in der Nacht bei 16.6ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird ein normales Niveau von 1012 hPa halten, das für gesunde Bedingungen im Freien sorgt. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 52% erwartet die Stadt ein frisches, aber nicht zu feuchtes Klima. Der Wind bläst aus Richtung 264º mit einer Geschwindigkeit von 9.97 m/s, unterstützt von Böen, die bis zu 14.56 m/s erreichen können. Die Wolkendecke liegt bei 64%, während die Regenwahrscheinlichkeit für den Tag bei 0 liegt.

Alles in allem, kann man sagen, dass es sich trotz der vorherrschenden Bewölkung um einen angenehmen Tag in Palma handeln wird. Packen Sie also Ihre leichte Jacke ein und genießen Sie diesen gemütlichen Herbsttag in der charmanten Stadt Palma auf Mallorca.