Heute präsentieren wir Ihnen den Wetterbericht für Sóller, eine charmante Gemeinde auf der wunderschönen Insel Mallorca. Für den 21. November 2024 ist ein überwiegend bewölkter Himmel vorhergesagt. Trotz der bewölkten Bedingungen sollten sich die Bewohner und Besucher auf ein recht mildes Wetter einstellen. Die Tageswerte reichen von milden 14,47°C am Morgen bis hin zu maximal 17,63°C am Tag. Insgesamt dürfen wir uns also auf einen eher milden und trockenen Tag freuen.

Temperaturverlauf im Detail Der Tag beginnt mit vorgesehenen 14,47°C am Morgen. In der Tagesmitte wird die Temperatur auf 17,39°C ansteigen. Gegen Nachmittag kühlt es sich leicht auf 15,58°C ab, bevor es in der Nacht mit 15,8°C wieder etwas milder wird - ideale Bedingungen für ein spätherbstliches Picknick oder einen entspannten Abendspaziergang. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen, welche die tatsächlichen Temperaturen und den dazu gehörigen Windchill-Effekt berücksichtigen, belaufen sich auf morgens 13,93°C, tagsüber 16,67°C, nachmittags 15,13°C und nachts 15,42°C. Trotz der leichten Abweichung von den gemessenen Werten, bleibt der Tag angenehm mild. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck beträgt 1012 hPa und es erwartet uns eine Luftfeuchtigkeit von 57%. Mit diesen Werten ist die Chance auf Regen sehr gering. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,99m/s aus Richtung 303°, wobei Böen von bis zu 15,81m/s möglich sind. Letztendlich beträgt die Wolkendecke 65%, was mit den vorhergesagten überwiegend bewölkten Bedingungen übereinstimmt. Abschließend lässt sich sagen, dass Sóller am 21. November 2024 einen typischen Herbsttag erwarten kann: überwiegend bewölkt, mild und mit einer sehr geringen Regenwahrscheinlichkeit. Anziehen, rausgehen und den Tag genießen!