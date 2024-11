Ein bewölkter Tag erwartet uns in Alcúdia auf unserer wunderbaren Insel Mallorca. Trotz des Fehlens von Sonnenschein bleiben die Bedingungen angenehm mild, mit erwarteten Temperaturen zwischen 15,74ºC und 19,17ºC. Uns erwartet nicht nur ein Tag voller "nubes" (Wolken), sondern auch ein Tag, der frei von Regen ist - perfekt für einen Spaziergang durch die charmante Altstadt von Alcúdia oder entlang der atemberaubenden Strände.

Die genauen Temperaturen des Tages

Der Tag startet mit kühlen 15,77ºC am Morgen, gefolgt von einem Anstieg auf 19,15ºC am Tag – ein Temperaturspektrum, das man als Inselbewohner einfach schätzen muss. Am Nachmittag erwarten wir einen leichten Rückgang auf 16,66ºC, begleitet von einer Nachttemperatur von 17.1ºC.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Trotz der tatsächlichen Temperaturen, wird unser thermisches Gefühl ein wenig davon differieren. Am Morgen fühlen wir uns bei 15,23ºC, während wir uns am Tag bei 18,56ºC warm halten. Am Nachmittag wird das gefühlte Thermometer auf 16,21ºC sinken, bevor wir die Nacht mit gemütlich anfühlenden 16,67ºC abschließen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu der Temperatur, was sehr typisch für unser wetterliebendes Publikum ist, zeigen die meteorologischen Parameter einen atmosphärischen Druck von 1012 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 55%. Geprägt durch einen Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 8,65 m/s aus Richtung 246º weht, müssen wir uns auf Böen von bis zu 14,42 m/s einstellen. Trotz einer Wolkendecke von 94% bleibt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0.

Wo immer Sie sich in Alcúdia befinden, ob Sie ein Einheimischer, ein Zugereister oder ein Tourist auf unserer schönen Insel sind, gehen Sie sorglos und mit Zuversicht in diesen möglicherweise grauen, aber angenehm milden Tag hinein.